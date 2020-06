정청래 "김종인의 백종원 언급? 본인이 대선 주자 하려는 속셈"

정 의원 "김종인보단 백종원이 나아…본인이 대선 주자 하려는 속셈"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 백종원 더본코리아 대표를 차기 대선주자로 언급해 화제가 되는 가운데, 정청래 더불어민주당 의원이 "내 생각엔 김종인보다야 차라리 백종원이 낫다"라고 말했다.

23일 정 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "백종원은 어떠냐? 에이 백종원이 어떻게? 음 그럼 김종인! 이런 속셈인 것 같다"라며 이같이 말했다.

정 의원은 지난 21일에도 "김종인 미래통합당 비상대책위원장이 스스로 통합당 대권 주자가 되려고 한다"라고 분석했다.

정 의원은 "주호영 원내대표가 자신을 추대했으므로 인간적으로 위로하고 복귀를 종용하는 것이 모양새 좋고 당내 입지를 세우는 데 좋다. 주호영은 아직 대선주자급이 아니니 자신을 넘보지 않는 범위에서 적당히 키워주는 게 좋다"고 의견을 개진했다.

앞서 중앙일보는 김 위원장이 지난 19일 당 비례대표 초선들과의 오찬 간담회에서 "당의 차기 대선 주자로 누구를 생각하느냐?"는 의원들의 질문에 "백종원 대표 같은 분은 어떠냐"라고 언급했다고 보도한 바 있다.

해당 보도 이후 백 대표는 연합뉴스와의 통화에서 "(대선은) 꿈도 꿔본 적 없고 나는 지금 일이 제일 재밌고 좋다"라며 거절 의사를 못 박은 것으로 알려졌다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr