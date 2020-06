[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 서초구 <4급 승진>▲주차관리과 최인국 ▲도시인프라조성과 최형순 ▲건강정책과 순주환 <5급 승진>▲감사담당관 김동환 ▲행정지원과 신은정 ▲문화관광과 최희영 ▲청소행정과 황채연 ▲주거개선과 이현재 ▲안전도시과 박형태 ▲건강정책과 강성묵

