김기현 "볼턴 회고록, 文 '위장평화 쇼' 민낯 드러내…국정조사해야"

[아시아경제 이지은 기자] 김기현 미래통합당 의원이 존 볼턴 전 미국 백악관 국가보좌관 회고록에 실린 내용이 "이 정권이 저지른 위장평화 쇼의 진상을 드러냈다"며 국정조사가 필요하다고 목소리를 높였다.

김 의원은 23일 페이스북에서 "볼턴의 주장이 사실이라면 북한 비핵화 회담은 청와대가 국민의 생명과 국가의 안보를 담보로 야바위 도박판을 벌인 안보 참사"라며 이같이 주장했다.

그는 볼턴 회고록에 실린 내용을 바탕으로 "UN군사령부와 한미연합방위체제를 해체하게 만들어 UN군과 미군철수를 필연적으로 초래하게 될 종전선언을 김정은이 원하지도 않았는데 문 대통령이 먼저 주장하고 나섰다는 점이나 4·27 판문점선언 시 북한은 '완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는(CVID)' 비핵화에 동의한 바 없었다는 점은 가히 충격적"이라며 "임기 말이 다가오니 문 정권의 민낯도 하나 둘 밝혀지려나 보다"고 말했다.

김 의원은 "청와대는 이 회고록이 사실 왜곡이라고 주장하지만, 작금의 한반도 상황에 비추어 보면 이 회고록의 진실성을 의심하기 어렵다"며 "청와대와 여당은 마치 평화시대가 도래한 양 전국에 현수막을 걸고 금방이라도 통일이 될 것처럼 국민을 속이고 위장평화 쇼를 펼쳤다"고 지적했다.

그는 "심지어 2년 전 지방선거일 바로 하루 전날에 미북 싱가포르 정상회담을 하도록 했다. 문 정권이 지방선거에서 민심을 도둑질하려고 계획적으로 이 회담일자를 선정했다고 볼 수밖에 없다"며 "사안의 심각성과 시급성을 고려하면, 즉시 국회가 나서서 국정조사를 해야 한다"고 주장했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr