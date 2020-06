[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 문가영(24)이 '여신강림' 출연을 긍정적으로 검토 중이라고 밝혔다.

23일 문가영의 소속사 키이스트 측은 "문가영이 새 드라마 '여신강림' 출연을 제안받고 긍정적으로 검토 중"이라고 전했다.

이날 앞서 한 매체는 문가영이 동명의 웹툰을 원작으로 하는 tvN 드라마 '여신 강림'의 주인공 임주경 역으로 출연한다고 보도했다.

'여신강림'은 쌩얼을 죽어도 들키기 싫은 자칭 '화장발' 여신의 고군분투 생존기를 그린 웹툰이다.

드라마 '여신강림'은 '왕은 사랑한다','어쩌다 발견한 하루'를 연출한 김상협 PD와 '막돼먹은 영애씨' 이지은 작가가 참여한다.

한편 문가영은 지난 2006년 영화 '스승의 은혜'로 데뷔했다. 이어 드라마 '위대한 유혹자','그 남자의 기억법' 등에 출연하며 대중에 이름을 알렸다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr