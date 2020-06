[아시아경제(광주)=이영규 기자] 한국도자재단 이사장에 장건 민주평화통일자문회의 상임위원이 23일 임명됐다.

한국도자재단 이사장은 임원추천위원회의 공모를 거쳐 임명된다. 비상근으로 재단 이사회의 의장과 함께 재단 정책에 대한 자문을 맡게 된다. 임기는 2022년 6월11일까지다.

장 이사장은 한국외국어대학교 부처장(학생처ㆍ대학원), 생협전국연합회 회장 등을 역임했다. 현재 민주평화통일자문회의 상임위원, 한국지역재단협의회 회장, 성남이로운재단 이사장 등으로 활동 중이다.

임원추천위원회는 "대외적으로 명망이 높고 재단에 힘을 보탤 수 있는 전문 인사로 평가해 장 이사장을 선임하게 됐다"고 배경을 설명했다.

