[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그맨 김경진의 예비신부이자 모델 전수민이 "김경진이 이상형에 가깝다"고 털어놨다.

22일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '아이콘택트'에서는 김경진과 전수민이 출연했다. 이날 "처음에는 오빠에게 관심이 없었고, 이미지도 호감보단 비호감에 가까웠다"고 말했다.

그러나 전수민은 김경진의 손을 먼저 잡았다고 고백하면서 "진지하게 데이트를 하면서 내면적으로 대화도 잘 통하고 지식도 많고, 이상형에 가까웠다"고 말했다.

이어 "실제로 보면 (김경진이) 못생기지 않고 매력적이다"고도 덧붙였다.

또 전수민은 "이제는 친구들은 물론 부모님도 볼수록 괜찮은 사람이라며 지원을 많이 해 주신다"고 김경진에 대한 애정을 드러냈다.

한편, 채널A '아이콘택트'는 매주 월요일 오후 9시 50분에 방송된다.

