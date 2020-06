부산은행, 만화로 보는 '보이스피싱 예방법' 제작·배부

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 만화로 표현된 '알기 쉬운 보이스피싱 예방법' 책자를 고객들에게 제공한다고 23일 밝혔다.

보이스피싱 범죄는 특성상 본인이 피해를 당하고도 해당 사실을 즉시 인지하지 못해서 피해 규모가 확대되는 경우가 많다. 부산은행은 피해 예방 차원에서 금융소비자들에게 사전에 보이스피싱 범죄에 대해 경각심을 심어줌과 동시에 관련 정보를 쉽게 접할 수 있게 책자를 제작했다.

특히 책자는 최근 발생 빈도가 높은 주요 보이스피싱 사례들에 대해 누구나 쉽게 이해 할 수 있도록 재미있는 만화로 구성했다. 'BNK부산은행과 함께하는 알기 쉬운 보이스피싱 예방법' 책자는 부산은행 각 영업점에서 무료로 받을 수 있다.

부산은행 강문성 상무는 "소비자들이 보다 쉽게 이해하고 피해를 예방하는데 도움을 주기 위해 보이스피싱 사례들을 만화로 제작했다"라며 "앞으로도 소비자보호를 실천하기 위해 적극적으로 노력하겠다"라고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr