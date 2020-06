'관광거점도시' 안동시, 관문 나들목에 조형물·쉼터 조성

"1000만 관광객 시대 대비 인프라 구축"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 올해초 문화체육관광부 선정 '관광거점도시'로 선정된 경북 안동시가 여름철 바캉스 시즌을 앞두고 시역 관문인 남안동 IC(나들목) 주변을 정비하는 등 관광객 맞이에 부산한 모습이다.

23일 안동시에 따르면 일직면 조탑리 남안동 IC 입구에 위치한 한국도로공사 부지 약 2000㎡ 주차장에 분수 조형물 및 육각 정자 설치 등 쉼터를 조성했다. 시 주요 관문인 남안동·서안동 IC 주변 경관정비는 안동시를 찾는 관광객과 고속도로 이용 운전자 등을 위해서라도 꼭 필요한 사업이었다.

안동시는 3억6100만원을 들여 고속도로 출구에 '분수 글자조형물'을 설치, 야간에도 밝고 화려한 이미지를 뽐내고 있다. 또 소형주차장(11면)과 육각 정자, 벤치 등을 설치해 장시간 운전에 지친 운전자들이 잠시나마 휴식 시간을 가질 수 있도록 쉼터 공간을 조성했다.

안동시 관계자는 "서안동 IC 경관정비 사업도 6월말까지 완료할 예정으로, 전국 4대 관광거점도시로서 1000만 관광객 시대를 대비한 관광도시 이미지를 크게 개선해 나가겠다"며 국내외 관광객의 많은 방문을 기대했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr