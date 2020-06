강형욱, 보더콜리 견주에 조언 "한 마리는 입양 보내세요"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 애견훈련사 강형욱이 보더콜리 견주의 훈련 방식에 대해 조언했다.

22일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '개는 훌륭하다'에서는 보더콜리 코비의 공격성에 고민하는 보호자가 출연했다.

이날 방송에서 보호자는 코비가 같이 사는 보더콜리 담비를 괴롭히는가 하면 주인에게도 입질하는 등의 행동을 보인다고 사연을 전했다.

강형욱은 "왜 개를 두 마리나 키울까. 이 아이들의 행동들은 문제가 아니라 증상인데 이해가 되지 않는다"라며 "그래도 강아지들을 키우고 싶은 보호자의 상황도 이해가 된다"라고 입을 열었다.

그는 코비의 행동을 살핀 뒤 "자신의 행동에 계속 비난을 받으면 보호자에게 도움을 요청하지 않게 된다. 코비가 그런 상태인 것처럼 보인다"라고 말했다.

이어 "코비의 민감함에 반응하고 있는 담비의 행동을 정말 좋지 않은 징조이다"라며 "담비의 행동이 너무나 안타깝다. 담비는 자신의 보호자를 코비로 알고 있다"라고 밝혔다.

강형욱은 코비와 담비의 행동을 지켜본 뒤 보호자들에게 무릎을 꿇었다.

그는 "담비 혼자 사랑받을 수 있는 곳으로 보내줬으면 좋겠다"라고 요청했다.

이에 보호자는 강형욱의 제안에 "그건 안될 것 같다"라고 말했다.

그러자 강형욱은 "담비가 7개월 정도 되면 담비와 코비의 싸움이 시작될 것이다. 그렇게 되면 두 강아지 전부 좋아지지 않을 것"이라고 설명했다.

이어 "제가 교육받을 수 있게 해 드릴 테니까 센터에 오시라. 그런데 담비는 안 된다. 코비만"이라며 "그러면 얼마든지 교육할 수 있다"라고 보호자를 설득했다.

