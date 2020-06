온라인 공연 콘텐츠의 미래는? 제13회 영 아티스트 포럼

다음달 9일 세종문화회관 S씨어터에서

[아시아경제 박병희 기자] 세종문화회관과 영아티스트포럼앤페스티벌이 오는 7월9일 오후 3시 세종문화회관 S씨어터에서 '제13회 영 아티스트 포럼'을 공동주최 한다.

세종문화회관과 영 아티스트 발굴과 지원 사업을 추진하는 영아티스트포럼앤페스티벌은 신진 예술가들의 발전과 지원, 클래식 업계의 발전방향에 대해 함께 고민하며 지난해 '영 아티스트 포럼 앤 페스티벌'을 공동으로 주최했다. 지난해에 이어 2020년 올해는 '코로나19에 의한 변화 - 온라인 공연 콘텐츠에 관하여'라는 주제로 포럼을 개최한다.

이번 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인 공연이 급증하고 있는 공연계 변화의 움직임에 따라 신진 예술가들에게 향후 더욱 이슈가 될 온라인 공연시장에 대한 논의의 필요성에서 시작됐다. 온라인 공연은 과거 현장공연의 보조적 역할에 국한됐으나, 코로나19로 인해 독자적 영역을 구축하며 공연시장의 한 축으로 자리매김했다. 포럼에서는 온라인 공연 현황을 살펴보고 '현장성'이라는 공연업계의 특수성에 대해 깊이 생각하며 향후 방향성과 이에 따른 대책도 논의할 예정이다. 궁극적으로 이번 포럼을 통해 영아티스트들이 급변하는 공연시장에서 어떠한 방식으로 활로를 찾을 수 있을지, 나아가 포스트 코로나시대 클래식 공연의 나아갈 방향에 대해 논의한다.

연사로는 김수현 SBS 정책문화팀 선임기자, 박정인 해인예술법연구소장, 윤보미 기획사 봄아트프로젝트 대표, 이진상 한국예술종합학교 교수(피아니스트)가 참석한다.

이번 포럼은 생활방역 지침을 준수해 좌석 거리두기 정책으로 공연장 좌석의 1/2 이하로 객석을 운영한다. 또 모든 참석자들은 코로나 예방 및 확산방지를 위해 열 체크, 마스크 착용, 문진표 작성을 의무적으로 해야 한다.

포럼은 무료로 진행되며, 세종문화회관 홈페이지와 영아티스트포럼앤페스티벌 이메일을 통해 참가 신청할 수 있다.

