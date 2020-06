[아시아경제 유현석 기자] 정부가 올해 하반기에 예금보험공사(예보)가 보유한 우리금융지주 지분 매각을 시작하기로 했다.

공적자금관리위원회(공자위)는 22일 제160차 공자위·매각소위원회 합동 간담회를 열어 이 같은 방안을 추진하기로 했다고 금융위원회가 밝혔다.

위원들은 지난해 6월 마련한 우리금융 지분 매각 로드맵을 유지하고 하반기에 우호적인 매각 여건이 조성되면 매각 작업을 개시할 수 있도록 시장 상황을 주시하기로 의견을 모았다.

정부는 지난해 6월 마련한 로드맵에서 올해 상반기를 시작으로 2022년까지 약 2∼3차례에 걸쳐 예보가 가진 우리금융지주 지분을 매각한다는 방침을 세웠다.

예보는 우리금융지주 지분 17.25%를 보유한 최대주주다.

