은행권 "4개월간 100조 지원…코로나 피해 中企·소상공 끝까지 동반"

[아시아경제 김효진 기자] 은행연합회는 22일 오후 서울 중구 은행회관에서 이주열 한국은행 총재 초청 은행장 간담회를 열었다. 간담회에는 이 총재와 김태영 은행연합회장을 비롯해 15개 은행의 은행장 등이 참석했다.

은행권은 간담회에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 안정화 될 때까지 어려움을 겪는 중소기업 및 소상공인 지원을 위해 우산을 함께 쓰고 동반하는 정신으로 최선을 다하자는 데 뜻을 모았다고 은행연합회가 밝혔다.

은행연합회에 따르면 은행권은 지난 2월7일부터 이달 17일까지 약 4개월 동안 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업ㆍ소상공인에 약 101조1000억원 규모의 신규대출ㆍ만기연장ㆍ이자상환유예 등 지원을 했다. 아울러 291억원 규모의 취약계층ㆍ소상공인 대상 사회공헌사업을 진행했다.

이주열 한은 총재는 코로나19 피해 기업 등에 대한 지원과 신용시장 안정 등 위기 극복을 위한 대책에 은행권이 적극 동참하고 있는 데 감사를 표하고 코로나19 장기화 가능성에 대비해 은행권이 적극적ㆍ창의적인 리스크 관리에 나서 줄 것을 당부하는 한편 '포스트 코로나' 시대의 금융의 도전과제에 대한 토론을 가졌다.

