[아시아경제 유현석 기자] 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 2,405 전일대비 390 등락률 +19.35% 거래량 2,164,370 전일가 2,015 2020.06.22 15:30 장마감 close 는 60억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 공시했다. 발행 대상자는 제이에스벨류파트너스 30억원과 글린리즈 30억원이다. 목적은 장비구매와 운영자금 및 원부자재 구매를 위해서다.

이와 함께 운영자금 조달을 위해 이정태 대표와 이성길씨를 대상으로 50억원 규모의 제 3자배정 유상증자를 결정했다. 자금조달이 이뤄질 경우 최대주주는 심춘택씨 외 1명에서 이정태 대표로 변경될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr