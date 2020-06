[아시아경제 유현석 기자] 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 33,850 전일대비 650 등락률 -1.88% 거래량 90,754 전일가 34,500 2020.06.22 15:30 장마감 close 는 사옥부지 확보를 위해 경기 성남 수정구 일대 토지 및 건물을 76억5000만원에 양수하기로 했다고 22일 공시했다.

회사 측은 "임차비용 절감에 따른 손익개선 및 경영 효율성 증대가 기대된다"라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr