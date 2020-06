6월 22일 코스피, 14.59p 내린 2126.73 마감(0.68%↓)

2020년 06월 22일 코스피 지수는 14.59p (0.68%) 하락한 2126.73로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,860 전일대비 890 등락률 +29.97% 거래량 37,011,877 전일가 2,970 2020.06.22 15:30 장마감 close , 현대건설우 현대건설우 000725 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 62,500 등락률 +29.90% 거래량 4,440 전일가 209,000 2020.06.22 15:30 장마감 close , 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 5,560 전일대비 1,160 등락률 +26.36% 거래량 17,484,227 전일가 4,400 2020.06.22 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 일양약품우 일양약품우 007575 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 43,000 등락률 -29.76% 거래량 25,746 전일가 144,500 2020.06.22 15:30 장마감 close , 한화솔루션우 한화솔루션우 009835 | 코스피 증권정보 현재가 23,900 전일대비 10,200 등락률 -29.91% 거래량 180,398 전일가 34,100 2020.06.22 15:30 장마감 close , 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 26,800 등락률 -29.94% 거래량 108,957 전일가 89,500 2020.06.22 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr