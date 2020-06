경남대-한국승강기안전공단, 업무협약 체결 ··· 지역인재 채용확대 약속

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교 인재개발처는 본관 3층 소회의실에서 한국승강기안전공단 부산·경남지역본부와 상호발전 업무 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 지역인재 양성과 경남대, 한국승강기안전공단 간의 상생 협력 등 상호발전을 목적으로 마련됐다.

양 기관은 ▲지역인재 채용확대를 위한 직무교육 및 채용 홍보 강화 협력 ▲대학(원)생 현장실습 및 체험활동 협력 ▲상호 기술정보 교류 및 기술 자문 협력 ▲협약기관 주최 취·창업 프로그램 협력 ▲협약기관 직원 교육기회 확대 등을 약속했다.

경남대 이상훈 인재개발처장은 "한국승강기안전공단과의 협약을 통해 미래 지역사회 발전에 기여할 우수 인재양성과 학생의 취업 역량 강화에 다양한 지원을 아끼지 않겠다"라고 전했다.

이어 한국승강기안전공단 허규철 부산·경남지역 본부장은 "경남대와의 지속적인 상생 협력을 통해 지역인재 양성을 도모하고, 나아가 상호 협력을 통한 지역 발전에 기여하도록 최선을 다해 협력할 것"이라고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr