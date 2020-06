KB국민카드, SNS 조회수 5000만 돌파…"자사 단일 광고캠페인 최초"

'디지털 쉽게명' 광고 캠페인

방영 42일 만에 SNS 조회수 5000만회

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 '디지털 쉽게명' 광고 캠페인이 역대 자사 광고 캠페인중 최초로 사회관계망서비스(SNS) 조회수 5000만회를 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난달 8일 첫 선을 보인 후 42일만이다.

이번 캠페인은 역대 자사 캠페인 대비 빠른 속도로 인기를 얻고 있다. 기존 자사 광고 중 최단 기간인 방영 12일 만에 1000만 회 조회 수를 기록한데 이어 방영 27일 째인 지난 3일에는 3000만 회를 돌파했다.

디지털 쉽게명캠페인 중 '쉬운 서비스'편과 '이지 시리즈'편은 '컨슈머보이스'에서 각각 1등과 3등에 선정되기도 했다. 지난달 온라인 광고 전문 포탈사이트 TVCF에서 전국 25~49세 소비자를 대상으로 제품 호감도, 광고 만족도 등을 조사한 결과다.

이 같은 성과에 대해 KB국민카드는 일상생활에서 흔히 만날 수 있는 디지털 경험을 사실감 있게 보여줘 공감을 이끌어낸 것을 원인으로 꼽았다. 또 기획 단계부터 디지털 채널 중심의 커뮤니케이션에 적합하게 광고 소재를 풀 버전, 30초 버전, 6초 버전 등으로 다양하게 제작해 유연하게 콘텐츠를 운영한 점도 주효했다는 평가다.

이번 광고는 일반인 국민을 모델로 활용해 ▲디지털을 누구나 쉽게 누릴 수 있게 하겠다는 의지를 보여준 '쉬운 서비스'편 ▲스타트업 등 누구나 꿈꿀 수 있는 디지털 환경을 만들겠다는 신념을 말한 '퓨처나인'편 ▲고객에게 최적화되고 개인화된 디지털 상품을 만들겠다는 진정성을 이야기한 '이지 시리즈'편 등 세 편으로 나눠 제작됐다.

KB국민카드 관계자는 "단일 광고 캠페인으로 SNS 조회수 5000만 회를 기록한 것은 카드 업계와 KB금융그룹 내에서도 매우 이례적인 것"이라며 "앞으로도 고객들과 디지털 채널에서 쌍방향으로 소통하고 고객들이 공감할 수 있는 콘텐츠를 계속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

