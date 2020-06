대우건설, ‘광명 푸르지오 포레나’ 분양

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설은 한화건설과 함께 경기 광명시 광명뉴타운 14구역에 짓는 ‘광명 푸르지오 포레나’의 사이버 견본주택을 26일 열고 본격적인 분양에 들어간다.

경기 광명시 광명동 42-42번지 일원에 선보이는 ‘광명 푸르지오 포레나’는 지하 3층, 지상 최고 27층, 14개동, 전용면적 32~84㎡, 총 1,187가구 규모로 조성된다. 이 중 397가구가 일반에 분양된다. 전용면적별로 49㎡ 4가구, 59㎡ 58가구, 74㎡ 63가구, 84㎡ 272가구가 분양에 나선다.

광명 푸르지오 포레나는 단지를 남향위주로 배치해 조망과 채광, 통풍을 극대화 했다. 건폐율도 17.24%로 낮아 넓은 동간거리를 확보했다. 에너지효율 1등급의 녹색 건축물 인증도 획득해 친환경 주거단지로서의 완성도를 높였다.

각 세대 내부의 평면 설계도 우수하다. 전용면적 59~84㎡ 타입의 경우 타입별로 4Bay, 2면개방 등의 구조를 적용해 우수한 공간활용도 및 편리한 동선을 확보했다.

분양가는 3.3㎡당 평균 1925만원으로 책정됐다. 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 진행된다. 중도금 대출의 경우 기존주택에 대한 주택담보대출이 없을 시 투기과열지구 주택담보대출비율(LTV)인 최대 40%까지 가능하며 이자후불제를 적용한다.

청약접수는 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 당해지역, 7월 1일 1순위 기타지역 청약을 받는다. 당첨자 발표는 7월 8일이며, 정당 계약은 7월 20일부터 22일 까지 3일간 진행된다.

견본주택은 KTX광명역 인근인 경기도 안양시 만안구 석수동 859-11번지에 마련됐으며, 이달 청약당첨자를 대상으로 공개할 예정이다. 입주는 2023년 9월 예정이다.

