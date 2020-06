종근당, 美 학회서 항암 이중항체 신약 전임상 결과발표

[아시아경제 조현의 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 4,000 등락률 +3.40% 거래량 19,538 전일가 117,500 2020.06.22 09:09 장중(20분지연) close 은 항암 이중항체 바이오 신약 ‘CKD-702’의 전임상 결과를 미국암학회(AACR) 연례 학술대회에서 발표한다고 22일 밝혔다.

이번에 발표하는 전임상 연구는 CKD-702의 항암 효과와 작용 기전을 확인하기 위해 비소세포폐암 동물모델에서 단독요법으로 진행됐다.

연구 결과 CKD-702는 암세포주에서 암의 성장과 증식에 필수적인 간세포 성장인자 수용체(c-Met)와 상피세포 성장인자 수용체(EGFR)를 동시에 억제하는 항암 효과를 나타냈다. 특히 기존에 사용되던 c-Met, EGFR 표적항암제(TKI)에 내성이 생긴 동물모델에서도 효과가 우수한 것으로 밝혀졌다.

CKD-702는 c-Met와 EGFR에 동시에 결합해 암세포 증식 신호를 차단하고 두 수용체 수를 감소시켜 항암 효과를 나타낸다. 또 면역세포가 암세포에 살상기능을 발휘하도록 돕는 항체 의존성 세포 독성(ADCC)을 일으키는 등 세 가지 작용기전으로 표적항암제의 내성 문제를 해결할 수 있는 신약으로 기대를 모으고 있다는 설명이다.

종근당은 현재 비소세포폐암을 적응증으로 국내에서 임상 1상을 진행하고 있으며 향후 위암, 대장암, 간암 등으로 적용 범위를 확대해 글로벌 임상을 진행할 계획이다.

종근당 관계자는 "차세대 항암제로 주목받고 있는 이중항체는 승인된 약물이 전 세계에서 단 한 개밖에 없어 CKD-702의 전임상 결과가 갖는 의미가 크다"며 "향후 미충족수요가 높은 암으로 적응증을 확대하고 국내·외 임상에 박차를 가해 CKD-702를 글로벌 혁신 신약으로 개발하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr