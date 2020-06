코로나19에 청담동 며느리도 온라인서 장봤다…명품 매출 36% 증가

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 비대면 소비에 대한 소비자의 관심이 높아지면서, 백화점 등 주요 오프라인 매장에서 프리미엄 제품을 소비하던 '큰 손' 고객들이 온라인 쇼핑으로 발길을 돌린 것으로 나타났다.

22일 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 3~5월까지 품목별 1인당 평균 구매 객단가를 분석한 결과에 따르면 대부분 품목에서 객단가가 크게 증가한 것으로 집계됐다.

특히 반복적으로 소비되는 장보기 필수 품목들의 객단가가 모두 올랐다. 같은 기간 식품의 평균 구매객단가는 10% 증가했고, 생필품은 9% 증가했다. 지난해까지는 1000원짜리 사과를 온라인 장바구니에 담았다면, 올해는 1100원짜리를 선택했다는 의미이다.

다른 품목들도 대부분 개당 구매 단가가 증가세를 보였다. 취미용품의 경우 같은 기간 객단가가 15% 이상 크게 증가했다. 이밖에 ▲인테리어(10%) ▲패션(8%) ▲가전(4%) 등 대부분의 품목에서 지난해 보다 더 비싼 제품이 팔렸다.

이는 그동안 오프라인 중심이던 프리미엄 소비가 코로나19 이후 온라인쇼핑으로 대거 유입됐기 때문으로 풀이된다. 실제 같은 기간 온라인쇼핑을 통한 명품 수요가 급증했다. 수입명품 판매량은 지난해 같은 기간 대비 36% 증가했다. 세부 품목으로 ▲명품 시계(55%) ▲명품 화장품(26%) ▲쥬얼리 세트(39%) 등이 인기를 끌었다.

여기에 경제력을 갖춘 5060세대 고객이 늘어난 것도 구매 객단가를 높이는 데 한몫했다. 해당 기간 연령별 구매 비중을 살펴본 결과 5060세대 비중이 21%에 달했다. 지난해 같은 기간 15% 수준이었던 것에 비하면 1년 사이 중장년층 비중이 크게 증가한 것이다.

이정엽 이베이코리아 마케팅본부 본부장은 “프리미엄 제품을 선호하는 소비계층의 상당수가 제품 신뢰도 때문에 비대면 쇼핑을 망설이는 경우가 많았다”며 “코로나19 이후 불가피하게 온라인쇼핑을 접했지만, 기대 이상의 만족도를 느끼고 이제는 단골고객으로 발전하고 있다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr