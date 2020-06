[비트코인 지금]국내외 비트코인 보합권… 1120만원·9300달러선

[아시아경제 구은모 기자] 가상통화 시가총액 1위 비트코인이 국내외 시장에서 보합권에서 움직이며 1120만원·9300달러선을 기록하고 있다.

22일 가상통화거래소 빗썸에 따르면 오전 6시55분 기준 비트코인이 24시간 전보다 0.04%(5000원) 내린 1127만원을 기록했다. 하루 동안 150억원어치가 거래됐다.

다른 암호화폐들은 대부분 강보합을 보이고 있다. 비트코인에스브이(0.58%), 스텔라루멘(0.55%), 이더리움클래식(0.40%), 비트코인캐시(0.36%), 이더리움(0.11%) 등이 소폭 오르고 있다.

같은 시간 업비트에서는 비트코인이 전일 대비 0.48%(5만4000원) 내린 1127만1000원에 거래되고 있다.

업비트에서도 대부분의 암호화폐들이 오르고 있다. 캐리프로토콜(2.24%), 밀크(1.15%), 이더리움(0.04%) 등이 소폭 상승하고 있고, 리플(-0.88%)은 약보합을 기록 중이다.

해외시장에서도 소폭 오름세를 보이고 있다. 가상통화 시황기업 코인마켓캡에 따르면 같은 시간 비트코인은 24시간 전보다 0.21% 오른 9351.31달러였다.

다른 가상통화들도 대부분 보합권에서 움직이는 모습이다. 이더리움(0.53%), 이오스(0.23%), 비트코인캐시(0.25%), 바이낸스코인(0.18%) 등이 소폭 오르고 있고, 리플(-0.53%), 라이트코인(-0.40%) 등은 약보합을 보이고 있다.

