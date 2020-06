미디어를 통해 세상 읽는 방법?

금천구, 6월24~8월5일 청개구리 작은도서관 미디어리터러시 부모교육 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 6월24일부터 8월5일까지 청개구리 작은도서관 밴드에서 온라인 ‘미디어리터러시 부모교육 프로그램’을 진행한다.

미디어 리터러시(Media Literacy)는 미디어에 분별 있게 접근, 비판적으로 이해, 능동적으로 활용하는 능력을 말한다.

이번 프로그램은 금천구 청개구리 작은도서관이 한국언론진흥재단에서 공모한 ‘2020년 미디어교육 평생교실 지원 사업’에 선정되면서 마련됐다.

교육은 청개구리 작은도서관 밴드를 통해 6월24 ~8월5일 매주 수요일 7차시에 걸쳐서 진행된다.

윤선희(한국언론진흥재단) 미디어 강사와 함께 ▲미디어리터러시, 아는 만큼 보이는 세상 ▲뉴스 제대로 읽기 ▲팩트체크로 민주시민으로 거듭나기 ▲빅데이터시대 뉴스빅데이터 활용하기 등에 대해 알아보는 시간을 갖는다.

교육에 참여하고 싶은 주민은 6월23일까지 금천구립도서관 홈페이지 내 작은도서관 자유게시판에서 댓글로 신청하면 된다. 교육대상은 선착순으로 30명을 선발한다.

유성훈 금천구청장은 “정보통신기술의 발달과 함께 사람들이 다양한 디지털 매체를 통해 지식과 정보를 유통하게 되면서 미디어를 제대로 이해하고 활용하기 위한 교육이 필요하다”며 “주민들이 이번 교육을 통해 미디어를 효과적으로 활용, 미디어와 건강하게 소통할 수 있는 능력을 키우길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 청개구리작은도서관으로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr