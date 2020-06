'집사부일체' 엄정화, "키토제닉 식단으로 수면제 끊어...다이어트보단 건강에 좋아"

[아시아경제 강혜수 기자] 21일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에서 일일사부 엄정화가 키토 식단을 공개해 멤버들을 매료시켰다.

이날 엄정화는 멤버들에게 저녁식사를 대접했다. 엄정화가 "요즘 저탄고지 식단을 한다"고 언급하자, 양세형은 "탄수화물 적게, 지방은 많이 먹는건데 살 안찌냐"고 물었다.

이에 엄정화는 "그 식단이 에너지원을 지방으로 바꿔주는 거다. 그래서 지방을 태우는 몸이 된다"면서, "이걸 '키토제닉'이라고 한다"고 설명했다. 키노제닉 식단이란 한마디로 탄수화물을 지방으로 바꿔주는 식단으로, 몇년 전 부터 다이어터들에게 핫한 식단으로 떠올랐다.

엄정화는 키토제닉 식단에 따라 탄수화물 없는 김밥, 튀김과 빵가루 없는 돈가스, 떡 없는 떡국을 메뉴로 내놓았다. 양세형은 탄수화물 없이 이 모든 메뉴를 해낸다는 것에 반신반의했다.

하지만 곧 엄정화가 곤약밥을 선보이자, "곤약인지 모르겠다"며 감탄했다. 엄정화는 "키토제닉 식단을 하면서 살이 많이 빠진 것 보다, 이 식단 덕분에 수면제를 끊었다"고 털어놨다. 그러자 양세형은 "수면제 먹는 지인들한테 알려주고 싶다"고 말했다.

엄정화는 계속해서 "호르몬 균형도 맞춰주기 때문에 이제 건강차원에서 이 식단을 하고 있다"고 강조했다.

또한 엄정화는 탄수화물 없는 차전자피 가루와 돼지 껍데기 튀김 가루로 저탄고지 돈가스를 완성했다. 멤버들은 처음 접한 엄정화의 저탄수화물 메뉴에 연신 놀라며 폭풍 먹방을 선보였다.

