산이, 21일 신곡 '결혼생각' 발표…젊은 커플의 현실적인 고민 담은 곡

산이. 사진 = 세임사이드컴퍼니 제공

[아시아경제 박희은 인턴기자] 래퍼 산이가 21일 신곡 '결혼생각'을 발표한다.

소속사 세임사이드컴퍼니 측은 "래퍼 산이가 오늘 21일 미니앨범 'Look! What Happened To Love?!'로 컴백한다"고 밝혔다.

이어 "요즘 트렌드의 곡들을 본인만의 스타일로 살려 각기 다른 분위기의 5곡과 함께 심혈을 기울여 이번 미니앨범을 작업했다"고 덧붙였다.

이번 미니앨범 'Look! What Happened To Love?!'은 사랑이란 주제를 다룬다. 산이는 이번 앨범을 통해 연애 과정에 대한 현실적인 내용을 풀어낼 예정이다.

타이틀 곡인 '결혼생각'은 실제 20~30대 커플들의 결혼에 대한 현실적인 상황과 고민을 담고 있는 곡이다. 달달한 멜로디의 곡 분위기와는 상반되는, 반전 있는 가사를 담았다. 앨범의 나머지 수록곡들 또한, 산이 특유의 싱잉랩을 기반으로 한다.

산이의 미니앨범 'Look! What Happened To Love?!'는 이날 오후 6시께 국내 음원 사이트를 통해 공개된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>