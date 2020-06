경북도청 앞마당에 희귀나무 151그루 우뚝 '화제 만발'

안동 향토기업 故 조동휘 회장 유지 따라 기증식

희귀종 백송 등 배롱·주목나무 등 5억여원 상당

이철우 "수명 천년 백송, 도청과 동고동락 희망"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 수명이 천년 이상으로 알려진 백송(白松) 한 그루가 경상북도 도청 본관 앞에 옮겨심어진 지난 19일 도청 안팎에서는 천연기념물로 지정돼 있는 희귀나무 백송과 이 나무 기증자를 두고 화제가 만발했다.

이날 도청 본관 앞 정원에서 열린 기념식수 행사에는 이철우 도지사를 비롯한 도청 직원들과 기증자 가족들이 참석, 백송과 관련한 이야기 꽃을 피웠다.

이날 기념식수는 안동의 대표 향토기업인 대원석유의 고 조동휘 명예회장 유지에 따라 그 가족들이 도청에 기증하면서 이뤄졌다. 백송 옆에는 배롱나무, 주목, 반송 등 7종 151주(5억7500만원 상당)가 함께 심어졌다.

1930년 경북 예천군 풍양면에서 태어난 고 조동휘 회장은 1971년 영주에서 대원석유를 창업한 뒤 1975년 안동으로 본사를 옮긴 뒤 대구경북지역에 석유를 공급하는 에너지 중견기업으로 회사를 일궜다. 지난해 6월 유명을 달리하기까지 안동상공회의소회장, 대한적십자사 경북지회장, 함안 조씨 대종회 회장, 병산·월봉·임천 3개 서원 원장을 역임하며 지역 선비상(像)의 표상으로 평가받은 인물이다.

이번에 기증한 백송은 50년 전부터 고인이 직접 정성을 다해 가꾸어온 수목으로, 평소 공공목적으로 사용되기를 바랐다는 게 유족의 전언이다.

백송은 겉씨식물 구과목 소나무과의 상록침엽 교목으로, 5월에 피는 잎은 3개씩 달리고 눈비늘이 일찍 떨어지는 게 특징이다. 껍질은 어릴 때 진한 녹색이었다가 40년 이상 지나서 큰 껍질조각이 떨어지면서 특유의 흰빛깔을 나타낸다.

성장이 느리고 번식력이 약해서 키우기가 어려워 귀한 대접을 받아왔다. 현재 우리나라에는 5그루가 천연기념물로 지정돼 관리되고 있을 정도로 희귀종이다.

이철우 도지사는 "백송 수명이 천년 이상으로 알려져 있는데 우리 도청사와 오래도록 동고동락(同苦同樂)하길 바란다"면서 "명품 도청사 조성을 위해 귀한 나무를 한 그루도 아니고 150여주나 기꺼이 기증해 주신 고 조동휘 선생님과 그 가족 분들에게 깊은 감사의 뜻을 전한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr