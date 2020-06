[아시아경제 유제훈 기자] 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 홍콩판 국가보안법(일명 '홍콩보안법') 표결을 연기했다.

20일 관영 신화통신 등에 따르면 전인대 상무위는 이날 제19차 회의를 폐막하면서 ▲공직인원정무처분법 ▲기록보관법 수정안 ▲인민무장경찰법 수정안 등 3개안건을 통과시켰다.

홍콩보안법은 이날 회의에서 통과되지 않았다.

