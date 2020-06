롯데리아 ,인도네시아서 9년 만에 완전 철수

[아시아경제 박형수 기자] 롯데리아가 인도네시아 시장에 진출한 지 9년 만에 완전 철수 결정을 내렸다. 롯데리아 인도네시아 매장은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 영업을 중단한 상태다.

20일 롯데리아에 따르면 오는 29일을 기점으로 자카르타 수도권에 있는 롯데리아 매장 16개가 폐업한다. 엔제리너스커피(Angel-in-Us Coffee) 매장 1곳도 폐업을 결정했다.

롯데리아는 전날 SNS를 통해 "무거운 마음으로 폐업을 알린다"며 "9년간 롯데리아에 보내준 신뢰와 달콤한 추억에 감사드린다"고 밝혔다.

앞서 롯데리아는 2011년 10월 자카르타 롯데마트 클라파가딩점에 인도네시아 1호점을 개점했다. 커피전문점 엔제리너스커피를 포함해 최대 35개 매장을 운영했다.

KFC와 맥도날드 등 세계적인 브랜드가 이미 선점한 인도네시아의 패스트푸드 시장에서 롯데리아는 고전했다. KFC와 맥도날드의 현지 시장 점유율이 80%에 달했다.

롯데리아 측은 "코로나19 사태가 결정타가 됐다"며 "석 달 가까이 모든 영업을 중단하면서 버티기 힘들었다"고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr