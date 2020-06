에너지공단 3년 연속 경영평가 'A'

3년 연속 'A' 받은 공공기관 5개 뿐

'으뜸효율 가전제품 환급사업' 흥행 호평

[아시아경제 문채석 기자]한국에너지공단이 공공기관 경영평가에서 지난해에 이어 3년 연속 최고 등급인 A등급(우수)을 받았다.

기획재정부 등에 따르면 19일 총 129개(공기업 36개, 준정부기관 93개) 공공기관 대상으로 진행된 '2019년 경영평가'에서 21개 기관이 종합 A등급을 받았다.

준정부기관(강소형 제외)은 공단을 포함해 10개 기관이 A등급을 획득했다. 3년 연속 A등급을 받은 기관은 전체 중 5개에 불과하다.

지난해 '으뜸효율 가전제품 환급사업'이 높은 평가를 받은 것으로 나타났다. 전력소비 효율이 높은 가전제품에 10% 금액을 돌려주는 사업이다.

공단은 사업을 신규 도입해 내수시장 활성화에 기여했다고 설명했다. 중소·중견기업이 효과를 봤다.

사업은 경기 부양 우수사업 중 하나로 뽑혀 올해 예산이 1500억원으로 예년보다 5배 확대됐다. 산업통상자원부가 3차 추가경정예산안에서 3000억원 증액을 요구했을 정도로 흥행하고 있는 정책이다.

공단은 ▲양질의 일자리 창출 강화 ▲철저한 안전 관리 ▲중소기업 지원 강화 및 지역경제 활성화 ▲데이터 기반 디지털 뉴딜 등의 성과를 높게 평가받았다.

기관 창립 이래 최대인 117명(정원의 16.7%)을 신규채용한 점, 준정부 최초로 정규직 전환자 성과급을 확보해 보수 및 복리후생 개선 등을 끝낸 점은 모범 사례로 꼽힌다.

공단은 국내 최초로 전국의 노약자 장애인 등 취약계층 63만 가구에 여름철 전기요금 부담을 덜어주는 냉방바우처 제도를 도입했다. 올해엔 한부모, 소년소녀가정 등 6만5000명에게 지원을 확대했다.

공단은 국내에 설치돼 있는 40만건의 신재생 설비 데이터를 활용해 연간 6000건의 인공지능(AI) 기반 태양광 발전사업 경제성 분석 등 컨설팅을 추진하여 민간 창업자를 키웠다. 덕분에 9000여개의 신규 발전소와 9300명의 노후 퇴직자들의 제2의 창업을 지원하는 성과를 거뒀다.

김창섭 공단 이사장은 "앞으로도 정부 국정 운영을 충실히 수행할 것"이라며 "사회적 가치 실현을 선도하는 기관으로 오랫동안 기억에 남을 수 있도록 국민 참여 강화와 소통 활성화, 끊임없는 경영 혁신 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr