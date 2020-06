[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 금천구 <4급 전보>▲복지가족국장 송오섭 ▲구의회 사무국장 이정미 <5급 전보>▲기획예산과장 박은실 ▲주택과장 정재근 ▲건설행정과장 박재완 ▲시흥제1동장 백경정 ▲시흥제2동장 권태훈 ▲어르신장애인과장 임미경 ▲여성가족과장 엄창식 ▲임승훈 홍보디지털과장 ▲가산동장 이병국 ▲독산제4동장 조범철 (7월1일자)

박종일 기자 dream@asiae.co.kr