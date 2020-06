동명대, 교수·교사 대상 AI특강

머신러닝과 함께하는 인공지능 활용 수업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 SW중심대학사업단은 지난 16일 대학본부 B115호에서 ㈜알고리마 소속 김유진 수석 엔지니어를 초청해 이 대학 교수와 AI교육선도지원단 교사 총 28명을 대상으로 ‘머신러닝과 함께하는 인공지능 활용 수업’을 주제로 특강을 했다.

이번 교육은 인공지능 기술 활용하기, 알고리즘을 통한 인공지능 기술 이해를 주제로 진행됐다. 인공지능에서 데이터와 학습 모델의 중요성에 대한 강의 진행 후 인공지능 교육 플랫폼인 ‘이지딥’을 활용해 교사나 학생들이 쉽게 인공지능을 접할 수 있는 교육 방법에 대해서 의견을 공유하는 시간을 가졌다.

동명대는 “IT를 넘어, AI세계로!”(Beyond IT, Toward AI), “IT가 강한대학에서, AI가 강한대학으로!”라는 슬로건으로 전국민 AI교육 대중화를 위해 힘쓰고 있다.

조미경 단장은 “앞으로도 인공지능 교육의 활성화를 위해 SW중심대학사업단과 부산시교육청이 깊이있게 협력하겠다”고 말했다.

SW중심대학은 과학기술정보통신부가 지원하는 인재양성 사업으로, 산업현장의 요구를 반영해 대학 SW교육을 혁신함으로써, 국가·기업·학생의 경쟁력을 높이고 소프트웨어 가치 확산을 선도하는 대학이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr