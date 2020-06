하루 30분 사이클 타면 암 사망 위험도 31% 낮춘다

[아시아경제 권재희 기자] 평소 신체 활동이 많을수록 암 사망 위험도를 낮춘다는 연구결과가 나왔다.

19일 세계적인 암 치료 및 연구기관인 미국 텍사스대 M.D 앤더슨 암센터 연구팀이 이같은 연구결과를 입증한 연구 결과를 미국 의사협회가 발행하는 'JAMA 종양학'에 게재했다.

연구팀은 2003년부터 2007년까지 만 45세 이상 미국인 3만여명을 대상으로 추적 관찰과 분석 연구를 진행했다. 이 중 암에 걸리지 않은 8200명을 대상으로 수면 외 앉아서 보내는 시간을 측정했다. 이들은 7일간 연속으로 가속도계를 착용하고 지냈다. 이 실험과 관련 기록 취합은 2009년부터 2013년까지 진행됐다.

연구팀은 평균 5년간 이들을 추적 관찰했는데 이 기간 중 268명이 암으로 사망했다. 앉아서 보내는 시간이 많을수록 암 사망 위험과 비례하는 것으로 나타났다.

특히 앉아서 보낸 시간이 가장 긴 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 사망 위험이 82% 큰 것으로 조사됐다.

앉아서 보내는 시간을 하루 30분만 줄이고 그 시간을 운동 등 신체활동으로 돌려도 상당한 효과를 볼 수 있는 것으로 확인됐다.

사이클 등 중간강도의 운동을 했을 때, 걷기 등 가벼운 운동을 했을 때 암 사망 위험도는 각각 31%, 8%가 줄어드는 것으로 나타났다.

연구팀은 앉아 지내는 시간을 줄이고 더 많이 움직이고 하루 30분만 운동을 늘려도 암 사망 위험을 줄이는 데 도움이 된다는 게 이번 연구의 핵심이라고 강조했다.

논문의 제1 저자인 수잔 길크리스트 부교수는 "앉아서 시간을 보내는 행동이 신체 부위별 암 발생에 미치는 영향을 객관적으로 측정하는 방법, 그리고 성이나 인종이 어떤 변수로 작용하는지를 연구하는 게 다음 목표"라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr