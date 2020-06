코다코, 거래 정지 중에도 신규 수주…신성장 동력 '전기차 부품 공급 확대'

[아시아경제 박형수 기자] 한국거래소 코스닥 시장본부가 코다코 코다코 046070 | 코스닥 증권정보 현재가 1,180 전일대비 170 등락률 -12.59% 거래량 5,798,921 전일가 2,195 2020.06.19 14:42 장중(20분지연) close 를 상장 적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 하면서 코다코 코다코 046070 | 코스닥 증권정보 현재가 1,180 전일대비 170 등락률 -12.59% 거래량 5,798,921 전일가 2,195 2020.06.19 14:42 장중(20분지연) close 주권 매매거래가 19일부터 재개됐다.

알루미늄 다이캐스팅 자동차부품 전문업체 코다코는 2018년도 재무제표에 대한 감사의견 거절로 지난해 3월19일부터 거래가 정지됐다. 2019년도 감사의견 적정을 받으면서 형식적 상장폐지 사유를 해소했다. 한국거래소는 기업심사위원회를 열고 상장 적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 했다.

인귀승 코다코 대표는 "지난 1년간 주권거래 정지로 인해 마음고생이 심했을 주주들과 채권자들께 감사하다"며 "감사의견 거절을 받은 후로 코다코는 조속한 주권거래 재개를 위해 많은 노력을 기울였다"고 설명했다.

이어 "회계와 내부통제 전반에 대한 점검과 정비를 했다"며 "노력의 결실로 다시 주권거래가 될 수 있었다"고 덧붙였다.

아울러 "처음 출발하는 마음가짐으로 회사를 운영해 다시는 이런 일로 많은 분께 심려를 끼치는 일이 발생하지 않도록 하겠다"며 각오를 다졌다.

코다코는 주권거래 정지 기간에도 기존 거래처를 통해 안정적인 공급을 유지하는 데 만족하지 않고 신규 수주를 꾸준히 확보했다. 기술력을 인정한 만도, 한온시스템, 발레오(Valeo), 보그워너(Borg-Warner) 등 고객사의 신규 수주가 이뤄졌다. 해외 현지 공장인 멕시코 MKDC는 코다코 본사의 기술 지원을 통해 북미 현대차와 기아차의 1차 협력업체로 선정됐다. SUV 차량의 컨버터하우징 부품을 현대차로 공급을 시작했다. 만도를 통해 랙하우징 부품을 전 세계 전기차 선두업체와 GM 등으로 공급하는 물량이 연간 40만대에서 140만대로 늘었다. 보그워너사를 통해 신규 전기자동차 부품을 공급하기로 했다고 회사 측은 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr