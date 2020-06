조선대-광주 장애학생지원센터, 보조공학기기지원 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 장애학생지원센터는 광주광역시 보조기기센터와 장애 대학생 보조공학기기 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 협약식은 이날 오후 2시 광주광역시 보조기기센터에서 진행됐다.

이번 업무협약으로 장애 대학생에 대한 보조공학기기 무상 대여 및 지원이 이뤄지며, 조선대학교 장애인식개선 행사 때 광주광역시 보조기기센터가 참여하는 보조기기 전시회 등의 교류활동도 활발해질 것으로 기대된다.

조규선 장애학생지원센터장은 “장애를 가진 학생들에게 보조공학기기는 학습에 꼭 필요한 기구로, 이번 협약은 앞으로 우리 대학 장애 학생들에게 든든한 힘이 될 것”이라고 말했다.

한편 보조공학기기는 공학 기술을 이용하여 기기의 디자인이나 기능을 노인이나 장애인의 신체 조건과 작업 환경에 알맞게 만든 기기로, 점자 정보 단말기, 휠체어, 기능성 의자, 골전도 보청기 등이 있다.

광주 보조기기센터는 보건복지부와 광주시의 지원을 받아 2011년에 개소했다. 센터는 보조기기가 필요한 대상자에게 상담·평가를 통해 맞춤형 보조기기 서비스를 제공하고 있다.

