인천 시민단체 "국민생명 위협하는 대북전단·쌀 보내기 중단하라"

탈북민단체, 21일 강화 석모도서 행사 예고

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천지역 시민단체들이 21일로 예고된 탈북민단체의 대북전단 살포와 쌀 보내기 행사를 당장 중단할 것을 촉구하고 나섰다.

평화도시만들기인천네트워크·서해5도평화운동본부·인천평화복지연대 등 18개 시민단체는 19일 공동 성명을 내고 "일부 탈북민단체가 21일 인천 강화군 석모도에서 쌀 보내기와 대북전단 살포를 강행하려 한다"며 "이는 강화도 주민을 넘어 대한민국 국민의 생명을 위협하는 상황까지 이르게 한다"고 모든 행사를 즉각 중단할 것을 요구했다.

시민단체는 "북측이 탈북민단체들의 대북전단 문제를 제기하며 남측에 수차례 경고를 해왔고, 결국 개성남북연락사무소 폭파를 실행에 옮겼다"며 "판문점선언과 남북군사합의까지 파탄 날 위기에 놓였고, 남북관계는 물론 한반도 평화의 시계가 거꾸로 가는 것 아닌지 우려스럽다"고 지적했다.

이어 "접경지 주민들은 4·27 판문점 선언을 환영하며 평화로운 일상을 기대했지만, 탈북민단체들은 대북전단 살포 등 적대 행위를 계속해왔다"며 "접경지역 주민들과 우리 국민들에게는 남북의 평화가 생존이다. 만약 이 행사를 강행하려 한다면 인천시와 정부는 주민들의 안녕과 한반도 평화를 위해 사전에 중단시켜야 할 것"이라고 강조했다.

앞서 탈북민단체 '큰샘'은 오는 21일 강화군 석모도 해안가에서 쌀을 담은 페트병을 북에 보내는 행사를 개최하겠다고 예고했다.

이에 강화군은 행사가 열릴 가능성이 있는 석모도 항포와 사하동 선착장 등 2곳을 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따른 집합금지 지역으로 고시하기로 했다.

인천시도 대북전단과 쌀 페트병 살포 행사를 예정하고 있는 4개 단체에 행사 자제를 강력히 요청한 상태다. 시는 대북전단이 육지에 떨어지는 경우 불법 전단으로 보고 옥외광고물법에 따라 과태료 처분 등의 조치를 할 예정이다.

