CGV, 모든 직영점에 전자출입명부 시스템 도입

멀티플렉스 CGV가 모든 직영점에 전자출입명부 시스템을 도입한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 다녀가는 경우 역학 조사의 편의성을 높이기 위해서다. 관계자는 19일 “영화관이 반드시 시행해야 하는 조치는 아니지만, 정부 방침에 협조해 안전한 영화관람 환경을 조성하고자 도입을 결정했다”고 전했다.

전자출입명부 시스템 대상은 영화관에서 발권하는 관람객이다. 로비에 비치된 QR코드를 촬영하면 나오는 본인 인증 화면에 이름, 연락처 등 간단한 정보를 입력하면 된다. 개인정보는 서버에 4주간 저장된다. 관계자는 “영화관 관계자는 보지 못한다. 안전하게 보관했다가 유사시 관계 당국에만 제공한다”고 했다. 이호경 안전관리팀장은 “신속한 정보 파악으로 역학 조사 시간을 크게 단축할 것으로 기대한다”고 했다.

CGV 회원이 관람권을 온라인으로 예매하는 경우에는 QR코드 인증을 하지 않아도 된다. 기본 회원 정보가 데이터베이스에 입력돼 있어 연락처를 금방 알아낼 수 있기 때문이다.

CGV는 코로나19 확산을 방지하고자 다양한 예방책을 실행 중이다. 공조 시스템을 가동해 상영관을 수시로 환기하고, 손 소독제 비치·항균 필름 부착·소독 등으로 전염 가능성을 차단한다. 최근에는 관람객의 체온과 마스크 착용 여부를 자동 확인하는 스마트 패스 시스템을 모든 직영점에 설치했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr