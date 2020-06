창진원, 스타트업 ‘글로벌 피칭’ 지원한다

19일 부터 ‘글로벌 피칭 경진대회 창업기업’ 모집

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 창업진흥원은 글로벌 피칭 경진대회에 참가할 창업기업을 모집한다고 19일 밝혔다. 본 대회는 국내 창업기업이 글로벌 스타트업 행사의 피칭 경진대회에 참가해 창업 아이템을 홍보하고, 다국적 관계자들과의 교류를 지원하기 위한 목적의 사업이다.

올해는 포르투갈의 웹 서밋, 싱가포르의 스위치, 두바이 자이텍스의 피칭대회 참가를 지원할 계획이다. 총 45개사를 모집하며, 선정된 창업기업에는 글로벌 액셀러레이터 스파크랩과 함께 피칭 경진대회 우승을 위한 피칭 아카데미를 제공한다. 앞서 2019년에는 중소벤처기업부와 창업진흥원의 지원을 받은 국내 창업기업 만드로가 UAE 두바이에서 개최된 자이텍스 퓨처 스타즈2019에서 소셜 임팩트 분야 우승을 차지한 바 있다.

글로벌 피칭 경진대회에 대한 자세한 내용은 창업진흥원이 지난 3월 발행한 ‘글로벌 피칭경진대회 가이드북’을 통해서 확인할 수 있다.

