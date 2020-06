한샘, 여름맞이 인기 상품 3종 최대 50% 할인

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 '여름 맞이 홈케어 할인 이벤트'를 진행한다. 한샘의 홈케어 서비스 '한샘홈케어'는 여름 시즌 가장 많이 이용하는 인기 상품인 '미세먼지 차단 방충망', '에어컨 케어', '매트리스 케어' 등 3가지 서비스를 오는 30일까지 최대 50% 할인한다고 19일 밝혔다.

여름 시즌 상품 3종 패키지 구매와 이벤트 참여 등을 통해서도 추가 할인과 사은품 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

미세먼지 차단 방충망은 고강도 특수섬유 소재를 사용해 작은 벌레뿐 아니라 미세먼지, 황사, 꽃가루를 90% 이상 차단 할 수 있다. 이번 행사를 통해 30% 할인된 가격으로 판매된다. 미세먼지 차단 방충망 구매 고객이 에어컨 케어 상품와 매트리스 케어 상품을 함께 구매하면 최대 50%까지 할인을 받을 수 있다.

미세먼지 차단 방충망 설치는 평형대에 따라 17만7100원에서 53만9000원에, 에어컨 케어는 방충망 설치와 함께 구매 시 20% 할인된 6만5600원에서 11만4400원까지, 매트리스·케어는 방충망과 에어컨 케어와 함께 구매 시 사이즈에 따라 50% 할인된 2만3000원에서 2만8500원에 이용 할 수 있다.

또 미세먼지 차단 방충망과 에어컨 케어 구매 고객에게 문자로 발송되는 후기 작성 이벤트에 참여하는 모든 고객들은 스타벅스 커피 쿠폰을 받아 볼 수 있고, 한샘홈케어 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 한샘홈케어는 전문 교육 과정을 이수한 케어 전문가가 현장에 방문해 케어 서비스를 제공한다.

한샘 관계자는 "최근 코로나19 확산 사태 속에서 집안에 있는 시간이 늘어난 가운데, 에어컨 사용량이 증가하는 본격적인 여름철이 시작되며 집안 위생의 필요성이 더욱 중요해졌다"면서 "홈케어를 통해 외부의 먼지와 해충의 집안 유입을 막고, 에어컨 속 찌든 때와 곰팡이 등을 제거 할 수 있다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr