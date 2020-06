김종인 "주말 지나면 주호영 올라와…원구성 참여여부도 결정할 것"

박병석 의장 본회의 취소에는 "여야 협상 위한 시간 필요하다 생각한 듯"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 19일 "주말이 지나면 주호영 원내대표가 국회에 다시 올 것"이라며 "원구성에 참여할 것이냐 하는 것도 그때 결정할 수 있을 것"이라고 말했다.

김 위원장은 이날 오전 국회 의원회관에서 통합당 초선의원들과 간담회를 갖고 "인내를 가져달라"며 이 같이 말했다.

김 위원장의 발언은 주 원내대표가 당무에 복귀하면 다시 여야가 원구성 협상에 나설 가능성이 있다는 의미로 해석된다. 그는 이날 박병석 국회의장이 상임위원장 추가 선출을 위해 예정된 본회의를 취소한데 대해선 "발표 40분 전 통보를 받았다"며 "원을 원만하게 끌어가기 위해선 (여야 협상을 위한) 시간이 좀 필요하지 않았나 생각한 것 같다"고 말했다.

김 위원장은 초선의원들을 향해 "선거 끝나고 희망을 갖고 국회에 오셨는데 심정이 간단치 않을 것이라 생각한다. 개원이 언제 될지 초조한 생각도 가졌을 것"이라며 "종래 사고에서 벗어나 새로운 시각을 가지면 (원구성 협상도) 어렵게 풀 문제가 아니라고 생각한다"고 말했다.

그는 이날 자리에서 "통합당을 변화시키기 위해 과거 전통적 개념 속에 갇히지 말자"고 당부했다. 김 위원장은 "최근에 늘 강조해왔지만 이제 약자 편에 서서 약자와 동행하는 것으로 통합당의 기초를 따라야하지 않겠나"며 "약자 편에 서서 약자를 끌고가는 정당으로 변모했을 때 미래 행동반경이 넓어질 수 있다"고 강조했다.

그는 이 같은 연이은 발언이 보수의 가치를 버리는 것 아니냐는 당 내 우려를 의식한 듯 "통합당이 보수정당이라는 것은 대한민국 누구나 부인하지 않는다. 근데 보수라는 말 자체가 기득권을 보호한다는 인식이 문제"라며 "우리의 지향이 합리적 보수, 전통적 보수다 이런 말을 해봐야 아무 의미가 없다. 우리가 지켜야 할 가치는 자유민주주의"라고 유연한 인식 변화를 요청했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr