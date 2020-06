호반, '호반써밋 고덕신도시 2차' 분양… 19일 사이버견본주택 공개

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설은 경기 평택시 고덕국제신도시 A43블록에 들어서는 '호반써밋 고덕신도시 2차'의 사이버견본주택을 19일 공개하고 본격적 분양에 나선다고 이날 밝혔다.

이 단지는 지하 1층~지상 35층, 7개동 규모로 766가구 전체가 84㎡(전용면적)으로만 구성됐다. 이 중 시행사인 군인공제회 회원 물량을 제외한 414가구가 일반분양에 나선다. 총 6개 타입으로 나눠 분양되며 타입별로는 ▲84㎡A 57가구 ▲84㎡B 29가구 ▲84㎡C 94가구 ▲84㎡D 32가구 ▲84㎡E 152가구 ▲84㎡F 50가구다.

분양가상한제 적용 단지로 1000만원의 계약금 정액제와 중도금 대출 이자 후불제로 소비자의 부담을 크게 낮췄다. 이 단지는 '주한미국기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법'에 따라 전국에서 청약이 가능하다.

이 단지의 가장 큰 장점은 우수한 주거환경이다. 단지 인근에 고덕국제신도시를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 정류장이 들어설 예정이고 SRT와 수도권 전철 1호선을 이용할 수 있는 지제역까지 차량으로 15분 내로 이동이 가능하다.

또 유치원 용지와 학교 용지는 물론 국제학교 용지 등이 있는 에듀타운이 인근에 위치해 있고 공연장, 전시·편의시설 등을 조성하는 평택 평화예술의전당, 중앙도서관, 박물관 등도 주변에 들어설 계획이다.

호반건설은 이 단지에 남향 위주 단지 배치를 도입하고 대부분 가구에 4베이 설계를 적용해 통풍과 조망권을 확보했다. 가변형 벽체를 활용해 소비자가 원하는 공간 구성이 가능토록 했고 드레스룸, 팬트리 등 다양한 수납공간도 제공한다.

커뮤니티 시설에는 선큰 광장, 피트니스 클럽, GX룸, 작은 도서관, 실내 골프연습장 등 취미와 여가를 즐길 수 있는 다양한 공간이 들어선다. 또 입주민 전용 라운지와 게스트하우스도 제공된다.

오는 30일 특별공급을 시작으로 다음달 1일 1순위, 2일 2순위 청약을 받는다. 이어 다음달 8일 당첨자 발표가 이뤄지고 계약은 21~23일 사흘간 진행된다. 입주는 2022년 5월 예정이다.

호반건설은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방과 확산 방지를 위해 사이버 견본주택 위주로 운영하고 실물 견본주택은 사전 예약제로 운영할 예정이다. 예약은 전화 문의를 통해 가능하다.

호반건설 분양 관계자는 "사이버 견본주택 위주로 개관하고 사전 예약한 고객만 관람할 수 있도록 할 것"이라며 "사전 예약이 조기 마감될 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "우수한 입지와 호반써밋의 차별화된 상품이 고객들에게 좋은 평가를 받을 것으로 예상된다"고 전했다.

