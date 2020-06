[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 코스콤 사옥에서 정지석 대표이사를 만나 지역사회에 대한 공헌에 감사의 뜻을 전했다.

채 구청장은 이날 정지석 대표에게 ‘포스트 코로나 시대’를 맞아 지자체와 기업의 상생 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

코스콤은 지역 주민을 위해 코로나19 방역소독기, 손소독제, 농산물을 지원(2000만 원), 2019년 따뜻한 겨울나기 성금(2000만 원) 기부, 2018년 저소득 가정 아동 대상 코딩 교육(4000만 원 상당) 등을 통해 따뜻한 지역 만들기에 앞장섰다.

