전남 순천소방서, 완벽한 폭염 대응체제 구축

“폭염기간 등 장시간 현장활동 대원 보호조치”

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천소방서(서장 구천회)는 장기간 현장활동이 필요한 대형재난 및 폭염 등 혹서기 현장활동 대원들을 보호하기 위해 폭염 대응체제를 구축했다고 전했다. 전남소방본부장님의 지시로 현장활동 대원의 휴식공간 제공과, 탈수·탈진 현상을 방지하여 대원들을 보호하기 위해 계획되었다.

▲ 지휘차에 폭염 9종 세트를 구비 및 현장에 현장안전점검관을 배치 ▲ 119회복지원차량 운영, 회복지원차에는 냉난방 장치 상시작동, 휴대용 무전기, 폭연대비 물품(아이스박스, 생수, 얼음팩 등)이 준비되어 있으며, 탈진·탈수 증상에 있는 대원들을 보호한다.

출동기준은 ▲대응2단계 이상의 대형재난이나, 장시간 대응활동이 예상되는 경우 ▲폭염·혹서기 등 대원의 탈진·탈수 등 보호조치가 필요한 경우다

전남소방에서는 총 5대의 재난현장 회복지원차량을 운영하고 있으며, 그 중 순천소방서 회복지원차량(25인승)은 순천, 여수, 광양, 보성, 고흥 지역에 운영하고 있다.

구천회 순천소방서장은 “여름 현장활동은 현장대원들의 탈진·탈수 현상이 빈번하다. 현장활동 대원들을 보호하기 위해 119회복지원차를 적극 활용할 계획이다.”라고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr