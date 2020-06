남도 장터에서도 해남 농수특산물 ‘인기’

2차 친환경농산물 꾸러미 지원, 해남미소 이벤트도 실시

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 남도장터에 입점한 해남미소 상품이 좋은 반응을 얻어 하루 2000건의 주문을 받고 있다.

18일 해남군에 따르면 지난 10일 전라남도와 전라남도교육청의 학교급식 중단으로 집행하지 못한 3∼4월분 무상급식비 예산 76억 원을 도내 초·중·고를 비롯한 특수학교 학생들에게 1인당 4만 원 상당의 남도장터 온라인 쇼핑몰 상품 구매 포인트로 지급했다.

이번 사업은 1차 친환경농산물 꾸러미 지원방식과 달리, 학부모가 전라남도 온라인 쇼핑몰 ‘남도장터’에서 직접 필요한 식재료를 선택해 구매하도록 했다.

남도장터 제2차 학생가정 농산물 꾸러미 지원사업에는 해남미소를 포함한 개별업체의 해남 농수특산물 54품목을 판매하고 있다.

인기상품으로는 쌀, 고구마, 김치류, 감자가 있으며, 그중에서도 동물복지 무항생제 돼지고기가 단연 1등이다.

이와 함께 해남군은 내달 31일까지 남도장터에서 해남미소 상품을 구입하면 매주 30명을 추첨해 1∼2만 원 해남미소 이용 포인트 및 농수산물을 증정하는 이벤트를 실시한다. 이벤트는 학생 꾸러미 지원사업을 포함해 해남군 입점 농수특산물 전체에 해당한다.

한편, 해남군에서 운영하는 온라인 쇼핑몰 해남미소는 현재 333개 농가에서 1521개 품목의 농수특산물을 판매하고 있다.

