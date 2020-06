남원시 20개 마을 행복학습센터 6월 말부터 시작

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 마을 행복학습센터는 전북도 지원사업으로 평생교육 접근성이 낮은 읍면 지역 주민에게 근거리 학습권을 보장하기 위해 2018년도부터 시작되었다.

금년도 남원시 마을 행복학습센터는 20개소로 ‘코로나 19’로 미루어졌던 학습을 6월말 경부터 시작한다.

본격적인 운영에 앞서 시 교육체육과는 지난 8일, 20개 마을 행복학습센터에 체온계, 손소독제, 살균제 등을 배부하고 방역관리자를 지정하여 안전수칙을 준수하고 학습을 진행하도록 하였다.

296명이 참여하는 행복학습센터는 마을구심체를 중심으로 자발적으로 수강생을 모집하고 강사도 섭외하는 등 그야말로 관 주도가 아닌 마을주민들 스스로 알아서 하는 평생학습 공동체로 만족도가 매우 높다.

또한 교육장소도 마을 내 유휴시설을 이용하고 있어 접근성이 좋아 참여율이 높으며, 부모와 자녀가 함께 참여할 수 있는 야간 프로그램 진행도 가능하여 가족간의 유대강화와 마을공동체 실현에 크게 기여할 것으로 기대된다.

장종석 교육체육과장은 “여성문화센터를 거점으로 각 행복학습센터 매니저와의 유기적인 네트워크로 효율적인 관리가 이루어져 기존에 참여한 센터는 앞으로도 계속 참여할 뜻을 밝히는 등 호응도가 매우 높다”고 전했다.

