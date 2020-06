[기업 자금조달]대한항공, 산은·수은 지원 2700억 ABS 사모 발행

항공기운임 매출채권 회수액으로 원리금 상환

기존 ABS 투자자 배려해 만기 일시상환 구조

대한항공이 자산유동화증권(ABS)을 발행해 2700억원을 조달했다. KDB산업은행과 한국수출입은행(국책은행)이 대한항공에 연말까지 약 2조원을 지원할 예정인 가운데 당장 급한 불을 끄는데 필요한 긴급 자금이 ABS로 집행된 것으로 파악된다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 최근 한국투자증권 주관으로 2700억원 규모의 ABS를 사모로 발행했다. 만기는 5년으로 금리는 4.20%다. 만기까지 향후 5년 동안 발생하는 항공기운임 매출채권이 ABS의 상환 재원으로 사용된다.

대한항공이 이번에 발행한 ABS는 만기에 전액 상환하는 구조다. 기존에 발행된 ABS의 대부분이 분할 상환 구조인 것과는 상반된다. 기존 ABS 투자자의 상환 우선권을 유지해 주려는 조치로 풀이된다.

IB업계 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 화물운임을 제외하고 여객운임 매출이 거의 발생하지 않고 있다"면서 "기존에 공모로 발행된 ABS 상환도 장담하기 어려운 상황에서 분할 상환 구조로 ABS를 발행하면 기존 투자자들과 상환 우선순위에 충돌이 발생할 수 있다"고 평가했다.

ABS의 신용등급은 A(sf)로 매겨졌다. 현재 대한항공 신용등급 BBB+(하향검토)보다 두 단계(노치) 높다. 일반적으로 항공기 운임 ABS는 운임 매출채권이 일종의 담보 역할을 하기 때문에 일반 회사채 신용도보다 두 단계 높다.

또 이번 ABS는 유통시장에서 매각하기 어려운 사모 방식으로 발행됐다. 기존 ABS의 대부분이 다수의 기관 투자가들이 참여하는 공모 방식으로 발행된 것과 대조된다. 업계 관계자는 "국책은행이 긴급 자금 지원 성격으로 대한항공의 ABS를 인수한 것"이라며 "만기까지 상환을 유예해 준다는 측면에서 공모 절차를 생략하고 사모로 ABS를 발행한 것"이라고 설명했다.

국책은행은 앞서 대한항공에 총 1조2000억원을 지원할 계획이라고 밝힌 바 있다. 대출 2000억원, ABS 인수 7000억원, 영구 전환사채(CB) 3000억원 인수 등으로 나눠 자금을 지원한다는 계획이다.

최대현 산업은행 기업금융부문 부행장은 전날 주요 현안 브리핑에서 "대한항공이 1조2000억원 외에도 연말까지 8000억원 더 필요할 것"이라며 추가 자금 지원을 시사했다. 이를 합산하면 정부의 대한항공에 대한 자금 지원 규모는 연말까지 총 2조원으로 늘어날 전망이다.

