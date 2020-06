KB증권, 주식거래시 알아야 할 세금지식 동영상 제작 및 배포

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 주식을 거래하는 투자자들이 기본적으로 알아둬야 할 세금지식을 주식전문 세무사가 쉽게 안내해주는 동영상 콘텐츠인 '지.키.세'시즌2를 유튜브 등을 통해 배포했다고 18일 밝혔다.

KB증권의 자산관리 세금지식 브랜드인 '지.키.세'는 '지금 키워야 할 세금지식'의 줄임말로 시즌1 '쉽고 재미있는 금융상품과 세금'편에 이어 시즌2 '주식과 세금'편을 제작했다. KB증권 유튜브 및 KB WM CAST(네이버TV) 채널에 업로드 해 KB증권 거래 고객은 물론 일반인도 누구나 시청이 가능하도록 배포했다.

'주식과 세금'편에서는 ▲증권거래세 ▲배당소득세(현금,주식) ▲대주주 양도소득세 ▲해외주식 양도소득세 ▲주식 양도소득세 신고 등 5개의 영상을 소개하고 있다.

일반적으로 주식을 거래할 때 매매차익에 대해서는 과세가 안되는 것으로 알고 있지만 투자규모나 지분에 따라 과세가 되는 경우도 있고, 최근 일반투자자들에게 널리 확산되고 있는 해외주식투자의 경우 국내주식투자와는 별도의 과세 체계가 적용되는 등 복잡하고 어려운 주식관련 세금에 대해 알기 쉽게 풀이해 설명하고 있다. 영상 중간에는 베테랑 세무사가 알려주는 '절세 꿀팁'도 포함돼있다.

KB증권 유튜브와 KB WM CAST(네이버TV) 채널에서 시청이 가능하며, 모바일트레이딩서비스(MTS) M-able(마블)과 홈트레이딩서비스(HTS) H-able(헤이블)을 통해서도 접속이 가능하다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr