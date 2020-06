김동희 "젊은 나이에 날 낳은 엄마, 청춘 다 내게 바친 것 같아"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 김동희(21)가 어머니를 향한 애틋한 마음을 전했다.

17일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)'에서는 '하나뿐인 자기님' 특집으로 꾸며진 가운데 첫 번째 자기로 김동희가 등장했다.

이날 방송에서 유재석은 김동희에게 직업 만족도를 물었고 김동희는 "100%다. 가족들이 좋아한다. 특히 어머니가 너무 좋아하신다"라고 말했다.

그러면서 김동희는 "어머니한테 연기 칭찬받은 적이 없다. 객관적으로 봐주신다. 최근에는 '인간수업'이 호평받는 거 어떠냐고 물었는데 '네가 잘해서 좋아하는 것 같지는 않다'라고 하시더라"고 했다.

이어 김동희는 "제 인생은 안 어려웠던 적이 없던 것 같다. 이건 어디서 한번은 얘기하고 싶었다. 제가 어머니와 둘이 지낸다. 어머니 혼자 저를 키우느라 고생 많이 하셨다. 어머니 나이가 젊으시다. 75년생이신데 이제 생각하면 마음이 되게 아프다"라고 털어놨다.

김동희는 "엄마의 청춘이 없었던 것 같다. 엄마가 저를 위해 그렇게 희생하셔서 마음이 안타깝다. 이제는 엄마의 청춘을 돌려주고 싶고 내가 희생을 해서 엄마의 삶을 풍족하게 해드리고 싶다. 엄마랑 조금 더 오래 있고 싶다"고 말해 애틋함을 자아냈다.

김동희는 "엄마가 젊은 나이에 나를 낳아서 엄마의 청춘을 다 나한테 바친 것 같다. 엄마가 나한테 못 해줬다는 생각 안 하면 좋겠다. 해외여행도 시켜주고 집도, 차도 사주겠다. 그동안 고생 많이 했다"고 했다.

김동희는 지난 2018년 화제가 됐던 JTBC 'SKY 캐슬'의 차서준 역할을 맡으며 유명세를 탔다. 최근에는 '이태원 클라쓰','인간 수업' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr