'린다G' 이효리, 보호소 봉사 근황 공개 "밥 안 먹어도 배부른 날"

[아시아경제 김가연 기자] 최근 '린다G'로 활발하게 활동 중인 가수 이효리가 유기견을 향한 애정을 드러냈다.

이효리는 17일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 올리고 유기견 보호소에서 봉사활동 중인 근황을 공개했다.

그는 "I am happy, 보호소 사료 들어오는 날"이라면서 "밥 안 먹어도 배부른 날, 고맙습니다"라고 밝혔다.

공개된 사진에는 편한 옷차림을 하고 사료 포대 위에 누워있는 이효리의 모습이 담겼다. 특히 마스크로도 감춰지지 않는 그의 환한 미소가 팬들의 시선을 사로잡았다.

이 사진을 접한 팬들은 "너무 행복해 보여요 린다쥐", "팬들이랑 봉사 같이 가요. 열심히 할게요", "연예인 중 제일 좋아요", "린다쥐 언니 진짜 좋아", "진짜 천사야" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 이효리는 최근 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 MC 유재석, 가수 비와 함께 3인조 혼성 댄스그룹 '싹쓰리(SAKK3)'를 결성하고 '린다G'로 활동하고 있다.

