◇4급 승진 행정직

▲ 시장실 김홍진 ▲ 노동정책담당관 김경미 ▲ 교육정책과 권명희 ▲ 안전총괄과 정헌기 ▲ 여성정책담당관 김현주 ▲ 감사담당관 노병춘 ▲ 예산담당관 배덕환 ▲ 문화정책과 류경희 ▲ 환경정책과 이혜영 ▲ 공원녹지정책과 김광덕 ▲ 제로페이담당관 이창현 ▲ 자치행정과 김현미 ▲ 상수도사업본부 박진용

◇ 4급 승진 기술직

▲ 상수도사업본부(전기) 조성태 ▲ 공원녹지정책과(녹지) 한정훈 ▲ 시설계획과(환경) 임미경 ▲ 도시기반시설본부(토목) 윤방식 ▲ 상수도사업본부(토목) 강호광 ▲ 금천구(토목) 김형석 ▲ 주거정비과(건축) 진경은 ▲ 토지관리과(지적) 박희영 ▲ 서울물연구원(공업연구) 박현 ▲ 보건환경연구원(환경연구) 신진호 ▲ 보건환경연구원(보건연구) 신기영 ▲ 보건환경연구원(보건연구) 이상미

