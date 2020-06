대구시, 도시철도 열차 내 마스크 착용 캠페인 실시

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 도시철도 열차 내 마스크 착용 캠페인을 벌인다고 17일 밝혔다.

캠페인은 생활 속 거리 두기 7대 기본생활 수칙 중 ‘마스크 착용 생활화’ 홍보를 위해 17일~30일까지 도시철도 1·2·3호선 열차 내에서 진행된다.

대구안전생활실천시민연합과 함께 진행되는 캠페인은 일부 승객 중 열차 탑승 후 마스크를 벗거나, 이동하는 동안 마스크를 내리고 대화하는 승객들을 계도해 코로나19 전파 가능성을 선제적으로 차단하기 위해 마련됐다.

캠페인은 대구안실련 회원 각 3팀(2인 1조) 총 9팀이 오후 3시~5시까지 도시철도 1·2·3호선 구간의 열차에 탑승해 시민들에게 마스크 착용과 대화자제 계도 캠페인을 진행한다.

남희철 대구시 안전정책관은 “마스크 착용 생활화는 현재의 코로나19를 극복하는 기본수칙이자 우리 사회 생활방역의 제1 수칙이다”며, “지금까지 잘 지켜주신 것처럼 코로나19가 완전히 끝날 때까지 성숙한 시민의식으로 마스크 착용에 동참을 부탁드린다”고 당부했다.

