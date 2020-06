전북은행·인라이플 ‘인공지능 활용기술 빅데이터 교류 MOU’ 체결

인공지능 기술을 이용한 대고객 서비스 지원

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북은행이 챗봇 전문솔루션 업체인 인라이플과 ‘인공지능(AI) 기반 고객 응대 서비스 개발과 빅데이터 교류를 통한 데이터 플랫폼 영역 확장을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 17일 밝혔다.

전북은행에 따르면 인라이플은 자체개발한 AI엔진 ‘LUCY’로 AI시장에서의 입지를 다지고 있는 업체로, 자체 인공지능 분석 기술과 빅데이터 보유를 통해 챗봇을 매개로 비대면 채널 상담역할을 지원할 계획이다.

이를 통해 코로나19 이후 언택트가 떠오르고 있는 금융환경에서 비대면 채널에 대한 기술 협업으로 전북은행만의 디지털 금융 경쟁력을 갖춘다는 계획이다.

양사는 중장기적인 협업 체계를 마련키 위해 인공지능과 빅데이터 분석을 전문으로 하는 AI, 빅데이터 공동 협업체(TFT)를 신설해 지속적인 기술 교류와 디지털 기술력 증진을 목표로 하고 있다.

전북은행 관계자는 “전북은행을 이용하는 고객에게 경험해보지 못한 비대면 고객 응대 서비스와 비금융데이터와 금융데이터의 교류를 통한 새로운 차세대 디지털뱅크의 모습을 보여줄 수 있을 것”이라고 말했다.

인라이플 관계자는 “금융고객 접점의 방대한 데이터를 보유한 전북은행과의 공동연구를 통해 인공지능 관련 기술들이, 보다 실용적으로 적용될 수 있는 사례는 큰 의미가 있다”고 강조했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr